وصول الأهلي والوداد إلى استاد القاهرة لخوض مباراة ذهاب نهائي أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يونيو 2023 08:19 مساءً -

وصل فريقا الأهلي والوداد المغربي استاد القاهرة، منذ قليل، لخوض المباراة المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، والجهاز الفني لفريق الوداد بقيادة البلجيكي سفين فاندنبروك، على مُعاينة أرض الملعب تمهيداً لخوض عملية الإحماء قبل المباراة المرتقبة، والتى يرغب الأهلي فى تحقيق نتيجة جيدة فيها من أجل تسهيل مهمته فى مباراة العودة الأحد المقبل بالمغرب.

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

وسبق والتقى الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات سابقة، وفشل الأهلي خلال 3 مباريات فى تحقيق الفوز على الوداد، حيث نجح الأخير فى الفوز مرتين مقابل تعادل وحيد.

فى نهائى نسخة 2017، فرض الوداد التعادل على الأهلي 1-1 فى ذهاب نهائي البطولة بالقاهرة، وانتصر الوداد إياباً فى المغرب بهدف دون رد، ليحقق لقب البطولة للمرة الثانية فى تاريخه، أما نهائي النسخة الماضية 2022 الذى أقيم من مباراة واحدة بالمغرب، فشهد تفوق الوداد على الأهلي بنتيجة 2-0 وتتويجه باللقب.

الفوز بنهائي 2022، جعل الوداد يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه.