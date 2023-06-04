مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات مصر للطيران القادمة من نيوجيرسى

جدة - نرمين السيد - يأتى تدشين هذه الرحلات الجديدة، وفقا لاستراتيجية التوسع والتطوير، التى تنتهجها الشركة حاليا، تحت مظلة وزارة الطيران المدنى، والتى تضمنت تحديث أسطول الشركة بأحدث طرازات الطائرات، والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية إلى العديد من الأسواق الحيوية والهامة حول العالم، وستسهم فى تعزيز العلاقات السياحية والثقافية والتجارية.

ومن منطلق تعزيز التواجد فى السوق الأمريكية على نطاق أوسع تقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة ونيوجيرسى، أيام السبت والإثنين والأربعاء، بالإضافة إلى رحلتها اليومية من مطار القاهرة الدولى إلى نيويورك و3 رحلات إلى واشنطن.