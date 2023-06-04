هيئة الدواء تستقبل وفدا من مؤسسة التمويل الدولية لبحث توطين تصنيع اللقاحات

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، ناقش الجانبان، آليات منح التراخيص لمصانع محلية جديدة، واستخدام القدرات الحكومية الحالية لتصنيع اللقاحات، ومناقشة الرؤية والإستراتيجية المصرية الخاصة، بملف اللقاحات الإلزامية، كذلك مناقشة دور الهيئة الرقابى والتنظيمى الخاص بإجراءات توطين الصناعة.

وتعد مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص فى البلدان النامية، وتعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وتحسين حياة الأشخاص من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص فى البلدان النامية، كما تولى المؤسسة أهمية قصوى لتوطين صناعة اللقاحات بالدول النامية، وذلك فى إطار سعيها إلى تحقيق أهداف البنك الدولى الخاصة بتعزيز الصحة العامة، ومحاربة المرض.

يأتى ذلك فى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم سبل الدعم لشركاء الصناعة، والعمل على توطين تصنيع اللقاحات، وتوفيرها فى السوق المحلى.