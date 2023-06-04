وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان تنفيذ منظومة المخلفات (صور)

جدة - نرمين السيد - عقدت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة التنمية المحلية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.





وشهد اللقاء بحث آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع التراكمات التاريخية وكذا الإدارة والتشغيل والأولويات فيما يخص مشروعات البنية التحتية بالمنظومة التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية فيما يخص خلايا الدفن الصحى ومصانع تدوير المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير، خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المتواصل، والعمل التشاركى بين كافة الجهات المعنية، لتطبيق الحلول المستدامة للارتقاء بالإدارة المتكاملة للمخلفات لإحساس المواطن المصرى بإختلاف واضح وتحسن فى أداء الخدمات حفاظا على صحته وتحسين البيئة المصرية.

كما شددت وزيرة البيئة على ضرورة وضع حلول سريعة لتشغيل كافة مواقع تدوير ومعالجة المخلفات بما يضمن تعظيم الاستفادة من مخرجات المخلفات من سماد عضوى، ووقود بديل، ومفروزات، وتشجيع الفرص الاستثمارية ،وتعظيم العائد الاقتصادى منها، وايضا العمل على تشغيل و تأهيل و إنشاء مرافق معالجة المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات،والادارة السليمة لمواقع التخلص النهائى ، بالإضافة الى القضاء على المقالب العشوائية والمكشوفة، والقضاء نهائياً على ممارسات الحرق العشوائى للمخلفات داخل نطاق الخدمة.

كما اكدت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار إحكام عمليات الرصد والرقابة على الشركات المتعاقد معها لإدارة المخلفات ،مشيرة الى أن التعاقدات التى تمت مع تلك الشركات تهدف إلى رفع كفاءة الجمع السكنى والتجارى بنطاق الخدمة بشكل تدريجيى بحيث تصل 100%، وتحقيق النظافة للشوارع بكافة انواعها وفئاتها المختلفة بنسبة 100 % على مدار اليوم من رفع المخلفات الناتجة عن القصور فى أعمال الجمع ونقلها الى الاماكن المخصصة، وكذلك القضاء نهائياً على ممارسات الحرق العشوائى للمخلفات داخل نطاق الخدمة، وتقديم برامج التوعية العامة لرفع الوعى البيئى العام وسوء السلوكيات فى التعامل مع المخلفات، بالاضافة إلى الحد من التلوث البيئى الناتج عن الإدارة غير السليمة للمخلفات، ومنع التدهور الصحى الناتج عن التلوث البيئى، وخلق فرص عمل للشباب وتحسين الحالة الاجتماعية.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على تحقيق الإستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها فى إطار منظومة المخلفات طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق الجيد فى إطار المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة مع وزارة البيئة بروح الفريق الواحد بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة على أرض جميع المحافظات والوقوف على أولوليات المشروعات التى سيكون لها أكبر الآثر ليشعر المواطن بوجود تحسن فى منظومة النظافة بشكل حضارى.

وأكد اللواء "هشام آمنة" على قيام الوزارة بمتابعة جهود المحافظات لرفع ملايين الأطنان من المخلفات بطريقة آمنة وصحية ، مشيراً إلى حرص وزارة التنمية المحلية على سرعة تشغيل مشروعات البنية الأساسية بمنظومة المخلفات الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات، والتى تم استلامها والانتهاء منها، لافتا إلى أن الوزارة تعطى الأولوية لإنهاء عدد من المشروعات التى بدأ تنفيذها بالفعل على أرض المحافظات فى إطار المنظومة الجديدة.