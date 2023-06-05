حجازى: مدارس STEM نقطة مضيئة فى تعليم مصر وتحظى باهتمام القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن الوزارة تعمل على التوسع فى إنشاء هذه المدارس على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عدد هذه المدارس 19 مدرسة بمختلف المحافظات، ومن المقرر إنشاء مدرستين خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور نبيل دعبس، رئيس اللجنة، وأحمد البدرى، وكيل اللجنة، والدكتورة راندة مصطفى، وكيل اللجنة، وناجى أمين، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، ومن جانب الوزارة حضرت الدكتورة عزيزة رجب، المشرف على الإدارة العامة لشئون المتفوقين "STEM” ووليد ماهر، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسى بالوزارة.

واستعرض الوزير سياسة الوزارة التى تقوم بتنفيذها من خلال مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"، موضحا أن هذه المدارس تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية بنسبة لا تقل عن 98%، كما يخضعون لاختبارات من جانب المركز القومى للامتحانات فى الذكاء والقدرات العلمية، لافتا إلى أن الإقبال على هذه المدارس كثيف للغاية.

وأشار إلى أنه يتم تكليف الطلاب بعمل مشروعات "Capstone" التى تمثل التطبيق العملى لما درسوه فى المواد الدراسية المختلفة، وتتناول هذه المشروعات وضع حلول للتحديات الكبرى مثل (التلوث - الزيادة السكانية وغيرها)، بهدف تعلم الطالب حل المشكلات، والربط بين المواد المختلفة، وربط ما يتعلمه بالحياة الواقعية.

وتابع الدكتور رضا حجازى أن مناهج مدارس "STEM" تقوم على التكامل بين المواد المختلفة، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير العالمية، فضلا عن إطار للمناهج يرتبط بالمناهج العالمية، مؤكدا أن مدارس "STEM" تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقى.

ولفت إلى أن الطالب المتفوق يقبلون دراسيا من خريجى هذه المدارس بالجامعات المصرية عن طريق ما يسمى بالنسبة المرنة، بجانب حصوله على منح من الخارح أو المنح المقدمة من الجامعات الدولية.

كما أكد الوزير أن نموذج "STEM" يعد من أهم التجارب التعليمية الناجحة فى مصر والذى من خلاله استطاعت المنظومة التعليمية المصرية تحقيق العديد من الجوائز العالمية وتقديم العديد من الابتكارات التى تم تبنيها من كافة مؤسسات الدولة، واستطاع الكثير من طلابها حصد مراكز عالمية متقدمة حظيت بإشادة من مختلف دول العالم.

واستعرضت، خلال الجلسة، النائبة هبة مكرم عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقترحا يتضمن تغيير مسمى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا من "STEM" أى الخاصة بتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى "STEAM" أى الخاصة بتدريس العلوم والتكنولوجيا والفنون والهندسة والرياضيات، وذلك بإضافة دراسة الفنون إلى المواد التى يدرسها الطلاب بهذه المدارس، مؤكدة على أن الفن يلعب دورا حيويا فى تعزيز قيم العمل الجماعى والتنوع وحرية التعبير وتشجيع التعددية والتعرف على الثقافات المختلفة من خلال فنونها ومن ثم الانفتاح على العالم.

وعقب الدكتور رضا حجازى، على ذلك المقترح، بأن المناهج بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا متكاملة، وبها مقررات للتربية الفنية والتربية الرياضية، ويتم تطبيق الجانب الفنى على أرض الواقع، كما يشارك طلاب مدارس STEM فى بعض الأنشطة، مشيرا إلى أنه سيتم النظر فى دراسة المقترح.

وخلال الجلسة، أجاب الدكتور رضا حجازى عن بعض استفسارات الحضور الخاصة بمتابعة خريجى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، حيث أكد بأنه سيوجه بعمل دراسة تتبع لهؤلاء الطلاب من خلال المراكز البحثية بالوزارة.