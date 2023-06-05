حالة الطقس غدا الإثنين.. حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33

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وأضافت الأرصاد، خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى وسيناء على فترات.
وتابعت الأرصاد أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة تصل أحيانا إلى الرعدية على وسط وجنوب الصعيد.
وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، على أن تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج فيه من متر ونصف إلى مترين، وتكون الرياح شمالية غربية.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية غدا الإثنين، فهى كالتالى:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 33 والصغرى 21.
السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 20.
جنوب سيناء العظمى 40 والصغرى 28.
شمال الصعيد العظمى 37 والصغرى 25.
جنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 30.
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