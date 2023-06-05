«حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان».. تفاصيل ما حدث فى 5 يونيو 2013 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الفيديو الذى عرضته القناة، إنه فى مثل هذا اليوم الموافق الخامس من يونيو عام 2013، اشتعلت اللاضطرابات فى أنحاء مصر بفعل كثير من الأزمات التى حأرهقت الوطن والمواطنين.

وأوضح الفيديو، أن أولى الأزمات التى تصدرت عناوين الصحف وقتها وأرهقت المواطنين، هى انقطاع الكهرباء، وهى التى دفعت الآلاف لقطع الطرق، مطالبين الحكومة بحل هذه الأزمة.

وتابع الفيديو، بأن حى الزمالك كان على موعد مع ثورة مبكرة تمثلت فى انتفاضة المثقفين ضد وزير الثقافة آنذاك علاء عبد العزيز، وهم الذين أشعلوا شرارة الغضب والخروج مبكرا ضد حكم الإخوان، إذ أعلنوا اعتصامهم بمقر وزارة الثقافة حتى رحيل الوزير.

وأكد الفيديو، أن هذا اليوم وهو الخامس من يونيو مهد إعلان حركة تمرد آخر المستجدات المتعلقة بجمع توكيلات عزل محمد مرسى من الحكم، مؤكدين أنه لا تراجع ولا استسلام مهما بلغت تهديدات الجماعة لسحقهم.