14 سببا تقبل بموجبها الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إنها فتحت باب قبول اعتذارات المعلمين، خلال الفترة من 6 يونيو وحتى 8 يونيو الجارى، عن المشاركة فى أعمال الامتحانات بعد تسليمهم خطابات الندب فى المقار المخصصة التى ستعلنها كل مديرية تعليمية.
حالات قبول الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023
- تقرير طبى حديث معتمد ومختوم من المجلس الطبى العام مدون به: "يعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام 2023".
- العمل جزء من الوقت (صورة معتمدة من المستند)
- وجود طفل رضيع لا يزيد عن عمره على سنتين (صورة من شهادة الميلاد المميكنة)
- سفر الزوج أو عمله بمناطق نائية (صورة من المستند الدال على ذلك)
- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام (صورة قيد الوفاة المميكنة)
- الإحالة للمعاش خلال فترة أداء الامتحانات (صورة المستند)
- الحرمان من أعمال الامتحانات (صورة معتمدة من المستند)
- ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهما مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.
- خصومة ثأرية (خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب لهذا العام 2023)
- رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق (صورة من التقارير الطبية)
- عجز 5% (صورة من المستند)
- الاستدعاء للتجنيد (صورة من المستند)
- إجازة بدون مرتب.
- ندب لأعمال امتحانات أخرى.
وأكدت الوزارة، أنه لن يقبل أى اعتذارات من المنتدبين إلا طبقا للحالات الموضحة، ولن يقبل أى اعتذارات من المقدرين إلا من خلال مشرف عام التقدير.
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