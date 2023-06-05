14 سببا تقبل بموجبها الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إنها فتحت باب قبول اعتذارات المعلمين، خلال الفترة من 6 يونيو وحتى 8 يونيو الجارى، عن المشاركة فى أعمال الامتحانات بعد تسليمهم خطابات الندب فى المقار المخصصة التى ستعلنها كل مديرية تعليمية.

حالات قبول الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

- تقرير طبى حديث معتمد ومختوم من المجلس الطبى العام مدون به: "يعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام 2023".

- العمل جزء من الوقت (صورة معتمدة من المستند)

- وجود طفل رضيع لا يزيد عن عمره على سنتين (صورة من شهادة الميلاد المميكنة)

- سفر الزوج أو عمله بمناطق نائية (صورة من المستند الدال على ذلك)

- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام (صورة قيد الوفاة المميكنة)

- الإحالة للمعاش خلال فترة أداء الامتحانات (صورة المستند)

- الحرمان من أعمال الامتحانات (صورة معتمدة من المستند)

- ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهما مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

- خصومة ثأرية (خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب لهذا العام 2023)

- رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق (صورة من التقارير الطبية)

- عجز 5% (صورة من المستند)

- الاستدعاء للتجنيد (صورة من المستند)

- إجازة بدون مرتب.

- ندب لأعمال امتحانات أخرى.

وأكدت الوزارة، أنه لن يقبل أى اعتذارات من المنتدبين إلا طبقا للحالات الموضحة، ولن يقبل أى اعتذارات من المقدرين إلا من خلال مشرف عام التقدير.