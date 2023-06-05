أخبار مصرية

وزارة العمل: 50 فرصة عمل لذوى الهمم و19 للشباب بشركات عالمية بالقاهرة

0 نشر
محمد صابر 2023-06-05 01:53 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العمل عن 50 فرصة عمل للعمل كموظفين خدمة عملاء"كول سنتر" (لذوى الهمم 5٪) وذلك للعمل بأكبر الشركات العالمية للتجارة الإلكترونية، وعدد 19 فرصة عمل شاغرة بالشركة المصرية العالمية للسيارات للعمل فى وظائف مهندسين وفنيين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى مع إعطاء الاولوية لذوى الهمم لدمجهم فى المجتمع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وكذلك استيفاء نسبة ال ٥ ٪ من إجمالى العاملين بتلك المنشآت من هذه الفئة. 

وفى هذا السياق، أوضحت الوزارة فى بيان لها أنها تلقت تقريرا من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أشار فيه الى انه تم توفير فرص العمل لذوى الهمم بالشروط التاليه: مستوى اللغه من جيد الى جيد جدا، ويمكن استخدام الكمبيوتر. Screen/key board/ mouse andheadset

مع توفير مزايا متعددة للمعينين منها مرتب صافى يبدأ من 4900 جنيه الى 6300 جنيه، وساعات العمل 8 ساعات ويتخللها ساعه راحة، ويومين اجازه .متغيرين، ومكان العمل : التجمع الخامس - كايرو فيستيفال،. كما يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص مديرية عمل القاهرة َعنوانها ٢٧ شارع عين شمس - برج الفتح - حلمية الزيتون. 

وأضاف مدير المديرية أنه بالنسبة لـ١٩ فرصة عمل للشباب فهى 5 مهندسين مبيعات معدات ثقيله ( الخبرة 5 سنوات) ويشترط وجود سيارة، وعدد 4 مهندس صيانة معدات ثقيلة (الخبرة 5 سنوات)، و5 مهندس استقبال (خبرة 5 سنوات) ويشترط فيها وجود رخصة قيادة، وعدد 5 فنى ميكانيكا معدات ثقيلة (الخبرة 5 سنوات) كما يتم التقديم بمقر ديوان المديرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة العمل: 50 فرصة عمل لذوى الهمم و19 للشباب بشركات عالمية بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا