وزارة العمل: 50 فرصة عمل لذوى الهمم و19 للشباب بشركات عالمية بالقاهرة

وفى هذا السياق، أوضحت الوزارة فى بيان لها أنها تلقت تقريرا من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أشار فيه الى انه تم توفير فرص العمل لذوى الهمم بالشروط التاليه: مستوى اللغه من جيد الى جيد جدا، ويمكن استخدام الكمبيوتر. Screen/key board/ mouse andheadset
مع توفير مزايا متعددة للمعينين منها مرتب صافى يبدأ من 4900 جنيه الى 6300 جنيه، وساعات العمل 8 ساعات ويتخللها ساعه راحة، ويومين اجازه .متغيرين، ومكان العمل : التجمع الخامس - كايرو فيستيفال،. كما يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص مديرية عمل القاهرة َعنوانها ٢٧ شارع عين شمس - برج الفتح - حلمية الزيتون.
وأضاف مدير المديرية أنه بالنسبة لـ١٩ فرصة عمل للشباب فهى 5 مهندسين مبيعات معدات ثقيله ( الخبرة 5 سنوات) ويشترط وجود سيارة، وعدد 4 مهندس صيانة معدات ثقيلة (الخبرة 5 سنوات)، و5 مهندس استقبال (خبرة 5 سنوات) ويشترط فيها وجود رخصة قيادة، وعدد 5 فنى ميكانيكا معدات ثقيلة (الخبرة 5 سنوات) كما يتم التقديم بمقر ديوان المديرية.
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