التموين: لدينا مخزون كافٍ من اللحوم بالمنافذ بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أننا لدينا مخزون كافٍ من اللحوم بمنافذ وزارة التموين بأسعار مناسبة ى عيد الأضحى.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على إنتاج والإمداد لسلاسل السلع الغذائية. وأكد أن أهم شيء هو توفر السلع الأساسية فى الأسواق، وقد يتغاضى البعض عن الأسعار مقابل الوفرة، قائلا: "السعر مهم جدا للمواطن ولكن الأهم هو وفرة السلعة فى الأسواق". وتابع: "جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بالأسواق المصرية وانخفضت أسعار الدواجن بسبب وفرة الأعلاف فى الأسواق".

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