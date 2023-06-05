انقطاع المياه 16 ساعة عن بعض قرى مركز إطسا بالفيوم اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالفيوم انقطاع المياه عن مركز إطسا عزبة قلمشاة- عزبة الجبل- قصر الباسل- تطون- الحجر- الغرق قبلى- الغرق بحرى- منشأة عبدالمجيد- مساكن العوينات وتوابعهم، لمدة ١٦ ساعة، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين الموافق 5 / 6 / 2023 حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.





وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال الصيانة اللازمة بخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم العزب / قصر الباسل. وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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