صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى ونظيره الموريتانى تطور العلاقات

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الموريتانى محمد ولد الغزوانى، التطور المستمر فى العلاقات المصرية الموريتانية، وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خصوصا فيما يتعلق بالشق العسكرى والأمنى ومكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل.





وذكرت الصحيفة، تحت عنوان "السيسى ونظيره الموريتانى يثمنان تطور العلاقات الثنائية.. بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية" أن ذلك جاء خلال المباحثات التى أجراها الرئيس السيسى أمس مع رئيس موريتانيا بقصر الاتحادية.

ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، القول إن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتانى فى هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معربا عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين فى جميع المجالات.

وتابعت الصحيفة، أنه فى ذلك السياق جرى الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيرى الخارجية فى يوليو المقبل؛ ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون فى مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية ويحقق مصالح الشعبين.