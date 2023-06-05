وزير الرى: الدولة تبذل مجهودات كبيرة لتعظيم العائد من وحدة المياه (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال تحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين الأمن الغذائى وزيادة الإنتاجية المحصولية فى ظل الترابط الهام بين الماء والغذاء، مشيرا إلى ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية بإفريقيا.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى مع دانيال جوستافسون الممثل الخاص للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وعبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ونصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة (فاو) فى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة فى مجال المياه، والتنسيق المشترك خلال الفعاليات الدولية المختلفة لوضع المياه على أجندة العمل المناخى العالمى.

وقال الدكتور سويلم إن المشروعات التى تعمل عليها الوزارة حاليا هى مشروعات التوسع فى نظم الرى الحديث، طبقا لدراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه، مع مراعاة تأثير الرى الحديث على باقى عناصر المنظومة المائية، مع التحول لنظم الرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين كأولوية أولى، مع السعى لتعزيز قدرات الوزارة فى مجال مراقبة إنتاجية الأراضى والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد ، بما يسهم فى تحسين الممارسات الزراعية وإدارة المياه بكفاءة.

وأضاف أن منظمة فاو تعد شريكا استراتيجيا للوزارة فى العديد من الفعاليات الدولية مثل أسبوع القاهرة للمياه وفعاليات المياه المنعقدة ضمن مؤتمرات المناخ، واستعرض الوزير الإجراءات التحضيرية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، مشيرا إلى أن الأسبوع أصبح علامة فارقة ومميزة فى جدول الأعمال الدولى للمياه، كما أصبح منصة هامة لرفع صوت القارة الإفريقية على المستوى الدولى، خاصة فى مجالى المياه وتغير المناخ.



وأشار سويلم إلى مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية فى إدراج المياه فى قلب العمل المناخى العالمى، وهو ما تجلى خلال فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ (COP27)، حيث تم ذكر المياه خلال قرارات المؤتمر خمس مرات (للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ)، كما قامت مصر بإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه AWARe، وتوجه الوزير بالدعوة لمنظمة فاو لدعم هذه المبادرة والتى تهدف لتنفيذ مشروعات بالدول النامية، وخاصة الدول الإفريقية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على بناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية التابع للوزارة.

وأوضح أن مصر تعمل على المستوى القارى من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) - على تعزيز التعاون مع كل الدول الإفريقية فى مجال المياه، والخروج برسائل موحدة تعرض احتياجات القارة الإفريقية فى كل المحافل الدولية.