اهتمام إعلامى موريتانى بارز بمباحثات الرئيسين السيسى والغزوانى

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "الشعب" الموريتانية أن لقاء القمة الذى جمع الرئيسين المصرى والموريتانى يعد فى غاية الأهمية، موضحة أنه وسع فيما بعد ليضم وفدى البلدين، وتناولت باهتمام بالغ المؤتمر الصحفى الذى عقده الرئيسان، مشيرة إلى أن الرئيس الغزوانى أعرب عن مدى سروره بزيارة الصداقة والعمل التى يؤديها لمصر تلبية لدعوة كريمة من أخيه وصديقه الرئيس السيسى، شاكرا له حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومهنئا إياه بما تحقق من إنجازات كبيرة فى ظل قيادته.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس الموريتانى، قوله: "إن لمصر فى وجدان العرب عموما والشعب الموريتانى خصوصا، مكانة عظيمة بحكم عراقة تاريخها، ودورها البارز فى تاريخ الأمتين العربية والإسلامية".
وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أعرب عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التى تجمعها مع موريتانيا، فى ظل علاقات الأخوة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.
ونوهت بأنه أجرى مع الرئيس الغزوانى مباحثات مكثفة وبناءة تناولت مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، وقد عكست المشاورات الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والارتقاء بها فى مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون، والتنسيق على المستويات كافة.
وواصل: "توافقنا حول أهمية دفع آليات العمل العربى المشترك، بهدف الحفاظ على الأمن القومى العربى، وحماية وحدة وسيادة ومقدرات الدول العربية".
من ناحيتها، تناولت صحف (مراسلون، والصحراء، والوطن) باهتمام بالغ المباحثات التى أجراها الرئيسان، مؤكدة أهمية الزيارة فى دفع التعاون الثنائى بين البلدين، كما أولت قنوات الإذاعة والتلفزيون فى موريتانيا اهتماما كبيرا بالمباحثات.
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