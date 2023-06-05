مصر للطيران: جسر جوى مباشر لنقل 7400 حاج من مالى إلى السعودية (صور)

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وتستمر هذه الرحلات فى مرحلة الذهاب حتى 18 يونيو الحالى، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى مطار باماكو اعتبارا من 3 يوليو المقبل.
وأكد الطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن ذلك يأتى تأكيدا للدور الريادى الذى تقوم به الشركة الوطنية فى خدمة عملائها وخاصة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف موسى أن هذا العام يعد أكبر تشغيل لنقل حجاج باماكو مما يعكس ثقة حكومة دولة مالى التى اختارت مصرللطيران ناقل رسمى لها أمام جميع سلطات الطيران المدنى، كما أنه لأول مرة يتم تشغيل هذه الرحلات مباشرة من دولة مالى إلى المملكة العربية السعودية مما يوفر الوقت والجهد على ضيوف الرحمن حيث تستغرق الرحلة نحو 7 ساعات بعد تقليل فترة الترانزيت والانتظار مما جعل لمصرللطيران الأفضلية بين العديد من شركات الطيران الأفريقية التى تقدمت بطلب لنقل حجاج باماكو.
جاء ذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة لمصرللطيران بالتوسع بخدمات الناقل الوطنى شركة مصرللطيران فى السوق الإفريقى.
من ناحية أخرى، كانت مصر للطيران أعلنت عن نقل 3000 حاج من الحجاج الفلسطينيين هذا العام أيضا على متن 10 رحلات خاصة هذا بخلاف رحلات الحج المصرى وحجاج الترانزيت القادمين على شبكة خطوط مصر للطيران من مختلف أنحاء العالم الى مطار القاهرة ومنها إلى مطارى جدة والمدينة المنورة.
وتتقدم مصر للطيران بالشكر لسلطات الطيران المدنى بالمملكة العربية السعودية ومطارى جدة والمدينة المنورة على كل التسهيلات التى قدمتها لتشغيل هذه الرحلات.
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