رئيس هيئة الطاقة الذرية يبحث مع سفير الأرجنتين فرص تعزيز التعاون العلمى

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور عمرو الحاج مع السفير الأرجنتينى الجديد بالقاهرة جونزالو أوريولابيتا، والوفد المرافق له فرص تعزيز التعاون العلمى والبحثى بين البلدين، وذلك خلال زيارة لمجمع مفاعل مصر البحثى الثانى بأنشاص.





وذكر بيان لهيئة الطاقة الذرية اليوم الإثنين أن الحاج سلط، الضوء على أنشطة الهيئة فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتعاون بين الهيئة وشركة إينفاب الأرجنتينية، منذ إنشاء مجمع مفاعل مصر البحثى الثانى وحتى الآن.

وقدم مدير مفاعل مصر البحثى الثانى الدكتور مجدى زكى شرحا عن المفاعل ومكوناته ونظم تشغيله وأهميته فى إنتاج النظائر المشعة فى مصر، كما استعرض مدير مصنع إنتاج النظائر المشعة الدكتور محمد مصطفى، مكونات المصنع ومراحل إنتاج النظائر المشعة.

وأعرب السفير عن سعادته بهذه الزيارة للمفاعل والذى يعد أحد أهم المشروعات التى نفذت فى إطار التعاون بين مصر والأرجنتين، وأنه يتطلع إلى دعم هذا التعاون العلمى والفنى مع الهيئة فى المستقبل.