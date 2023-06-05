وزيرة البيئة: نسعى إلى تشجيع الاقتصاد الدوار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار احتفالات وزارة البيئة باليوم العالمى للبيئة، ودعم التوافق البيئى للمساهمة فى زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، حيث يوفر المصنع حوالى 70% من الاستهلاك المحلى لكرتون الدوبلكس بقيمة حوالى 2.5 مليار جنيه سنويا من إجمالى حجم استيراد الورق والكرتون على مستوى الجمهورية، حيث يصدر المصنع حوالى 30% من إنتاجه.

وتفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد مشروع تطوير محطة معالجة الصرف الصناعى وإعادة التدوير الذى يهدف إلى رفع كفاءة المحطة لتحقيق فرص أكبر لإعادة تدوير مياه الصرف الصناعى لاستخدامها مرة أخرى بنسبة مستهدفة حوالى 80% بدلا من 70% حاليا، عن طريق إضافة أجزاء جديدة للتهوية والتبريد مع عمل تعديل وتطوير لحوض الترسيب لاستيعاب المزيد من كمية المياه المعالجة لتقليل الحمل الهيدروليكى والعضوى على باقى مراحل المحطة، وويقوم المصنع بإستخدام المخلفات الصلبة الناتجة بعد المعالجة فى إنتاج أنوع مختلفة من الكرتون، بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للصرف الصناعى بوزارة البيئة لتخفيف الحمل البيئى على الشبكة العمومية.

كما تفقدت الوزيرة عددا من المشروعات الجارى تنفيذها، كمشروع التوسع فى محطة إعادة تدوير المخلفات الورقية الدشت، الذى يهدف إلى تنفيذ خطط التوسعات المساحية المستقبلية المطلوبة لزيادة القدرة على إعادة تجميع وتدوير المخلفات الورقية دشت الورق والكرتون كمادة خام أساسية، عن طريق إنشاء ساحات جديدة لتجميع وفرز وكبس الدشت، بدلا من الاستعانة الكاملة بموردين دشت بالإضافة الى تجهيز وتشطيب المنتج النهائى.

وخلال الجولة ناقشت وزيرة البيئة الخطوات التنفيذية لمشروع إعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المبطنة، الجارى تنفيذه بالتعاون مع شركة تتراباك العالمية باستثمارات تبلغ حوالى 2.5 مليون يورو؛ لاستقدام أحدث تكنولوجيا لإعادة تدوير العبوات الكرتونية من خلال المعدات التى سيتم تركيبها خلال النصف الثانى من عام 2023، بقدرة تدوير أكثر من 8000 طن سنويا خلال خمس سنوات، ضمن استراتيجية الشركتين للاستدامة وحماية البيئة حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه فى مصر وشمال إفريقيا.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة تتولى مسؤولية تنظيم وتخطيط قطاع المخلفات وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتسعى بعد تطبيق قانون إدارة المخلفات إلى تشجيع الاقتصاد الدوار، وترسيخ فكرة مسؤولية مولد المخلف عن ثمن إدارته، والبحث عن فرص التشبيك بين القطاع الخاص ومولد المخلف للتأكد من إدارته إدارة سليمة، فى ضوء المسؤولية الممتدة للمنتج، وأيضا بحث آليات إشراك المواطن فى إدارة مخلفات التعبئة والتغليف من خلال إرجاعها مرة أخرى للمصنع تدويرها، بما يساهم فى توفير جزء من مدخلات الإنتاج للمصنع، ويحقق عائدا بيئيا بتنفيذ فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج وتقليل وصول هذه المخلفات إلى مراحل الدفن النهائى والاستفادة منها، ورفع وعى المواطن بدوره فى إدارة المخلفات فى إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وحملة جميلة يا مصر.

وناقشت الوزيرة مخطط مشروع التوليد المشترك للطاقة Cogeneration الجارى تنفيذه بالشركة، حيث يوجد لدى الشركة مشروع لتوليد التيار الكهربى والبخار باستخدام الغاز الطبيعى بإجمالى استثمارات حوالى 12 مليون دولار عن طريق انشاء محطة Cogeneration ذاتية داخل المصنع، وجار الحصول على موافقة وزارة الكهرباء والطاقة المصرية.

واستمعت وزيرة البيئة إلى التحديات التى تواجه المستثمرين لدعم توسع صناعتهم لتغطية 100% من السوق المحلى.

جدير بالذكر، أن الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون يونيبورد المقامة على مساحة حوالى 128 الف متر مربع بمدينة السادات الصناعية، تقوم بإعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتونية وتحويلها الى منتج جديد يستخدم فى صناعة معظم علب التعبئة والتغليف بالسوق المحلى والسوق العالمى.