إعلان نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الأسبوع الجاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يونيو 2023 12:30 مساءً - يواصل قطاع المعاهد الأزهرية أعمال الرصد والمراجعة وتلقى النتائج من المناطق للشهادتين الابتدائية والاعدادية، حيث سبق وأكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم إعلانها الأسبوع الحالى، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف.

وأضاف فى تصريحات صحيفة، أن الأربعاء الماضى انتهت أعمال التصحيح، وجرت أعمال الرصد، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على المصححين مراعاة الدقة التامة في التصحيح، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 27/5/2023.