وزير التعليم العالى يبحث التعاون بين «العلمين الدولية» و«لويفيل» الأمريكية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفد جامعة لويفيل الأمريكية؛ بحضور الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد حلمى الغر، القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية؛ لمناقشة آليات تعزيز التعاون بين الجامعتين.





وشدد عاشور على ضرورة تفعيل ما جرى الاتفاق عليه بالاتفاقية الموقعة بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل الأمريكية، للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة لويفيل، وتدريب الطلاب على البرامج الدراسية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة؛ لإعداد جيل قادر على تلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلى.

وأشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى خلال مارس الماضى، مشيرا إلى أنها ساهمت فى توقيع تحالفات إقليمية بين الجامعات المصرية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية والعمل على توظيف البحث العلمى لخدمة الصناعة، ومواجهة التحديات المختلفة التى يواجهها كل إقليم جغرافى؛ بما يعود بالنفع على تطوير المناهج الدراسية والبرامج والتخصصات البينية، ليكون الطلاب قادرين على المنافسة بوظائف المستقبل.

وتناول اللقاء استعراض ما جرى تنفيذه فى الاتفاقية الموقعة بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل بولاية كنتاكى الأمريكية، التى تنص على إنشاء برنامج مشترك فى تخصص (الهندسة الحيوية) وآخر فى تخصص (علوم وهندسة الحاسب)، يحصل الطالب عند اكتمال متطلبات البرنامج الدراسى على درجة علمية مزدوجة، حيث يحصل على البكالوريوس من جامعة لويفيل ودرجة بكالوريوس أخرى من جامعة العلمين الدولية.

كما تناول الاجتماع تفعيل ما جرى الاتفاق عليه بالاتفاقية، حيث يدرس الطالب أول سنتين بجامعة العلمين الدولية، على أن يجرى تفعيل أن يقوم بالتدريس أساتذة من جامعة لويفيل الأمريكية بجامعة العلمين الدولية، كما يمنح هذا البرنامج فرصة تدريب للطلاب المتفوقين خلال الدراسة، وفرصة عمل بعد انتهاء الدراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش الجانبان إتاحة فرصة تدريبية بالجامعتين خلال فترة الإجازة الصيفية؛ بهدف صقل خبرات الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة، لتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات إنشاء مركز بحثى بكلية الهندسة بجامعة العلمين الدولية research lab at AIU for bioengineering الذى يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعى والهندسة الحيوية فى خدمة المجال الطبى، والمساعدة فى تطوير التشخيص المبكر والعلاج الشخصى وكذلك ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، وسيخدم هذا المركز مجال الطب والصيدلة والهندسة الحيوية والبرامج البينية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور إيمانويل كولن عميد كلية الهندسة والدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل، والدكتور ماهيندرا سنكارا أستاذ الهندسة الكيميائية مدير الطاقة المتجددة، والدكتور جورو أستاذ الهندسة الحيوية.