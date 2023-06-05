جدة - نرمين السيد - ونشرت المؤسسة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "الامتحانات قربت وحاسس إنك مش لامم المنهج، مؤسسة حياة كريمة موجودة معاك ولمدة 10 أيام، علشان نراجع مع بعض المنهج كله، مع أفضل المدرسين فى المواد المختلفة لكل المراجعات، إحنا واثقين فيك إنك هتقدر فى 10 أيام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقدر فى 10 أيام.. «حياة كريمة» تساعد طلاب الثانوية العامة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.