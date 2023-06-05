إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة بـ3 مراكز فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإزالة كل أشكال التعدى عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفى إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

واطلع المحافظ على جهود مركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية فى تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على الأراضى أملاك الدولة بمساحه 11828 مترا ولاية جهاز حماية النيل بقرى نزلة الشوبك والشوبك الغربى والطرفاية وجزيرة البدرشين وذلك تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

كما تابع تنفيذ 22 قرار إزالة لتعديات على الأراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 17305 مترا بمركز ومدينة العياط، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات بناء مخالف على أملاك الدولة بمدينة الحوامدية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتسليم الأراضى إلى جهات الولاية.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين المراكز والأجهزة التنفيذية كافة، والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجها بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى بكل حزم لكل أشكال التعدى.

ووجه راشد رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضى المستردة لمنع التعدى مرة أخرى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية.