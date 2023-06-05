البيئة: دعم القطاع الخاص للتخفيف من آثار التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عددا من المشروعات البيئية بشركتى سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك) المختصة بإنتاج البولى اثيلين، وشركة بيريللى للكاوتش بمحافظة الإسكندرية.





جاء ذلك فى إطار احتفالات مصر بيوم البيئة العالمى 2023، تحت عنوان "دعم الاستثمار البيئى" برعاية رئيس الوزراء، وبحضور عدد من ممثلى الشركات وقيادات وزارة البيئة.





وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب الشركتين من أجل تقديم أفضل تكنولوجيات الإنتاج القائمة على توفير الطاقة وصديقة للبيئة ومتوافقة بفعالية مع قوانين البيئة المصرية، مشيرة إلى أن الأسواق فى جميع أنحاء العالم تشهد العديد من التطورات السريعة، وتتجه نحو تحقيق أهدافها التنموية بصورة أكثر استدامة وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات التى يفرضها التغير المناخى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مشاركة شركة "سيديك" فى مشروعات حماية البيئة، تهدف إلى الالتزام بالتوجه العالمى لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى فى العمليات الصناعية، وتشمل تلك المشاريع إنشاء وحدة تابعة لشركة Air Liquide الفرنسية، تتولى استقبال غاز ثانى أكسيد الكربون من وحدة الأمين الجديدة بمصنع الإيثلين، بدلا من حرقه فى شعلة المصنع، وتقوم هذه الوحدة الجديدة بتنقية غاز ثانى أكسيد الكربون، وإسالته، وتخزينه فى تانكات تبلغ سعتها الإجمالية 750 طنا من الغاز، تمهيدا لبيعها فى السوق المحلية وتحقیق قيمة اقتصادية جديدة للشركة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على البيئة من خلال توفير هواء أنظف وبيئة هواء أكثر جودة داخل المصنع والمجتمع المحلى المحيط، فقد استقبلت هذه الوحدة كمية 22 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون خلال عام 2022.

كما أنشأت شركة "سيدبك" وحدة استرداد غاز البترول المسال، من أجل الاستفادة بالغاز الطبيعى المسال والذى كان يتم التخلص منه كمنتج جانبى قبل إنشاء الوحدة، فمنذ إنشاء المصنع، كان يتم إنتاج حوالى 5 أطنان فى الساعة من الغازات منتجات ثانوية يستخدم منها جزء لتشغيل الأفران والغلايات، والباقى كان يتم فقده وإهداره لعدم الاستفادة منه وتدفيعه إلى شعلة المصنع، مما كان يعنى فاقدا اقتصاديا وكذلك وجود إنبعاثات غير مرغوب فيها، ولكن منذ إنشاءالوحدة تم تجميع هذه الكميات والاستفادة منها، ففى عام 2022 تم إنتاج ما يعادل 34 ألف طن من الغاز المسال، وكذلك 12 ألف طن من النافثا، ويتم التكامل والتعاون مع الشركات الشقيقة مثل جاسكو والربك من أجل الاستفادة بهذه المنتجات اقتصاديا وبيئيا من خلال بيعها لهم (بدلا من حرقها بالشعلة).

كما عملت الشركة على الالتزام بحماية البيئة من خلال عدة إجراءات أخرى وتشمل الربط بمنظومة الرصد الذاتى المستمر للصرف الصناعى النهائى والانبعاثات الغازية من المداخن، وايضا إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى للمبانى الإدارية بطاقة 50 مترا مكعبا يوميا، ويتم استخدام المياه المعالجة الناتجة من الوحدة فى أغراض الزراعة، كما تبلغ إجمالى المساحات الخضراء بالشركة 52600 م2.

وتعمل الشركة حاليا على زيادة المساحة الخضراء بالشركة باستزراع أشجار الجوجوبا ذات الفائدة الاقتصادية، وايضا التوسع فى المشروعات الخاصة بتركيب وحدة جديدة لتوليد الكهرباء والبخار بالمرافق، وإحلال ضواغط الهواء القديمة بمصنع المرافق، وجار دراسة مشروع إنتاج البلاستيك الحيوى القابل للتحلل.

ومن جهة أخرى، تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد المشروعات البيئية بشركة بيريللى للكاوتش، والتى تتمثل فى إنشاء محطة تدوير للمياه تعمل على اعادة تدوير المياه بالشركة، وقد تم من خلال تلك المحطة توفير 7000 م3 سنويا، بالإضافة إلى عدة أنشطة أخرى تقوم بها الشركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية.

وتطرقت وزيرة البيئة خلال الجولة إلى استراتيجة الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التى تم إعدادها بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية من أجل تنفيذ استراتيجية متكاملة متوافق عليها من الجميع، وتم التصديق عليها منذ عام ونصف من رئيس الجمهورية، لافتة إلى قانون إدارة المخلفات والذى تضمن أحكاما تقيد لأول مرة استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ويسعى القانون إلى الحد من التصنيع والاستيراد والتصدير والاستخدام والتوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد فى مصر من خلال وضع اشتراطات وضوابط ومتطلبات محددة للترويج لبدائل الأكياس البلاستيكية التى تستخدم مرة واحدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن عملية منع استخدام الأكياس البلاستيكية عملية صعبة للغاية نظرا لتداخل عوامل أخرى كالثقافة والوعى فى المجتمع، وتحتاج عملية المنع إلى تغيير هذه الثقافة والعادات، موضحة أن أسباب عدم وقف استخدام الأكياس البلاستيكية حتى الآن هو وجود حوالى 3400 مصنع ينتجون الأكياس البلاستيكية، والأمر يتعلق بوجود عمالة قائمة على هذه الصناعة لذا فالأمر يتطلب العمل تدريجيا للحد استخدامها لعدم الإضرار بهم.