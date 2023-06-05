السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم البيئة العالمي: يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يونيو 2023 02:26 مساءً - احتفت السيدة انتصار السيسي، بيوم البيئة العالمي، باعتباره يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التي تدهورت نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "يحتفل العالم اليوم، بيوم البيئة العالمي، الذي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التي تدهورت نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية، الأمر الذي يحتم علينا جميعًا الشعور بالمسئولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة".



