وزيرة البيئة تشهد اصطفاف المعدات الحديثة لمنظومة النظافة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، مراسم اصطفاف عدد من المعدات والسيارات الحديثة لمنظومة المخلفات بمحافظة الإسكندرية والتى تتولاها شركة نهضة مصر للخدمات البيئية.





جاء ذلك بحضور حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من مسئولى الشركة وقيادات وزارة البيئة والمحافظة، ويأتى ذلك على على هامش زيارة وزيرة البيئة لمحافظة الاسكندرية والتى شهدت العديد من الفعاليات وذلك فى اطار انشطة وزارة البيئة للاحتفال بيوم البيئة العالمى 2023.

وأكدت وزيرة البيئة حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، والتى من ضمنها شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى شركات المقاولون العرب كشركة مصرية وطنية، مشيرة الى ان الوزارة تهدف الى ان تتوسع تلك الشركة للعمل بخارج وداخل مصر فى منظومة إدارة المخلفات وأن لديها المقومات الكثيرة للنجاح خاصة فى الدول الافريقية،مشددة على ضرورة قيام الشركة ببذل الجهد نحو رفع مستوى النظافة بالمحافظة، وان يستشعر المواطن بتحسن ملحوظ فى المنظومة،وخاصة مع طبيعة محافظة الإسكندرية الساحلية، وباعتبارها وجهة سياحية واستثمارية بارزة فى مصر،كما أكدت وزيرة البيئة على ضرورة الاهتمام بعملية التدوير والمعالجة وتقليل كمية المخلفات التى يتم التخلص منها بمدفن الحمام ، حيث قامت الشركة بعرضها الفنى بتقديم ما يفيد أنه سيتم زيادة كمية التدوير لتصل من 1280 طن إلى 2160 طن فى اليوم.

وأكدت وزيرة البيئة أن تفقد المعدات اليوم يأتى فى إطار أسبوع الاستثمار البيئى تحت رعاية رئيس الوزراء فى عدد من المحافظات المصرية، فى إطار احتفال مصر بيوم البيئة العالمى 2023، وتهدف وزارة البيئة خلال هذا الأسبوع إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار البيئى من خلال الاستثمار فى الموارد البشرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والأنشطة المنفذة فى المحافظات، مشيرة إلى حرصها خلال يوم البيئة 5 يونيو هذا العام على لإطلاق الاحتفال الرسمى من محافظة الإسكندرية تحت شعار لا للتلوث البلاستيكى.

وأضافت أن زيارة مصفوفة المعدات فى إطار فعاليات أسبوع دعم الاستثمار البيئى، يعبر عن شكرنا لشركة نهضة مصر على دورها كأحد الشركاء فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، خاصة بعد وضع منظومة جديدة وإصدار أول قانون لإدارة المخلفات فى مصر يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، وقيام الشركات المتخصصة بعمليات الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن، وبدأنا من خلال تمويل ذاتى من الدولة بتنفيذ عقود مع هذه الشركات، بالإضافة إلى العمل على تغيير فكر المواطن نحو المخلفات لاتباع سلوكيات إعادة الاستخدام والتدوير وترشيد الاستهلاك لتقليل حجم المخلفات المتولدة، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وشددت الوزيرة على أهمية التوجه نحو تدوير المخلفات قائلة كلما دورنا قدر اكبر من المخلفات، قللنا حجم المخلفات التى يتم دفنها والتخلص الآمن منها ، إلى جانب التوجه نحو تحويل المخلفات لطاقة خاصة مع توقيع عقد مع وزارة الإنتاج الحربى وتحالف اجنبى مصر بتكلفة 150 مليون دولار لتحويل المخلفات لطاقة.

وتأتى تلك الزيارة فى إطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد، لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة الإسكندرية من حيث الجمع السكنى والنمطى والنقل، وايضا الكنس الآلى واليدوى للشوارع، وغسيل الشوارع والميادين والكبارى والأنفاق، حيث تم خلال الزيارة إستعراض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة،التى تم ضمها مؤخرا للاسطول الحالى للشركة، كما تم استعراض الخدمات المختلفة التى تقوم بها الشركة، بالمحافظة، والتى تحرص على استخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة فى مجال المعدات والأجهزة والأساليب الفنية فى مجال إدارة المخلفات، حيث تم زيادة حجم معدات الشركة الى ما يقرب من 600 معدة وسيارة، بتكلفة تصل الى 280 مليون جنيه، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة بمحافظة الاسكندرية، ويبلغ عدد العاملين بالشركة 8000 عامل، وتقوم الشركة برفع والتعامل مع 6000 طن من المخلفات بشكل يومى، وتصل إلى 8000 طن فى الأعياد والمواسم.

جدير بالذكر أن شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى شركات المقاولون العرب، تأسست عام 2011، وتعمل الشركة من خلال توفير باقة من الخدمات والمنتجات البيئية المتكاملة والمتنوعة ذات الجودة العالية والتكنولوجيا المتطورة للحفاظ على بيئة آمنة ومستدامه خالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها، ومعالجتها لتحويلها إلى بدائل للطاقة أو التخلص من المرفوض منها بالطرق الآمنة بالمدفن الصحى بمدينة الحمام.