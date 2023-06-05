الرئيس السيسى: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، دورين بوجدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل درويش ممثل الاتحاد ومدير المكتب الإقليمى فى الدول العربية.





وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات والمشاركة بفاعلية فى أعماله وأنشطته، فى ظل دوره الرائد كإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يمثله من منصة عالمية للحكومات والقطاع الخاص فى هذا المجال، مشيرا إلى اهتمام الدولة من خلال استراتيجية مصر الرقمية بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير بنيته التحتية باعتباره بوابة مصر نحو المستقبل، مع الإعراب عن التطلع لتعزيز دعم الاتحاد لجهود مصر فى هذا الصدد. وثمنت أمين عام الاتحاد الدولى للاتصالات دور مصر ومساهماتها الممتدة فى أعمال الاتحاد، التى يعد آخرها استضافة النسخة الحالية للمنتدى العالمى لمنظمى الاتصالات بشرم الشيخ، وهو المحفل الدولى المهم الذى يحظى بمشاركة واسعة للتعاون وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية بهذا المجال على مستوى العالم، الأمر الذى يعكس ثقة المجتمع الدولى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى وما يتمتع به من إمكانات وخبرات ومستقبل واعد، مؤكدة اهتمام الاتحاد بتعميق التعاون مع مصر فى هذا الصدد بما يسهم فى دعم عملية التطور الرقمى بها، لاسيما فى ضوء ما لمسته من الاهتمام المكثف للدولة بهذا القطاع.

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