جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة، لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.
وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عمق العلاقات التاريخية المصرية التشيكية الممتدة عبر عقود، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التنسيق والتعاون على نحو يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، مشيدا بالمشاركة المتميزة للعناصر التشيكية ضمن القوة متعددة الجنسيات بسيناء.
من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية، بالجهود المصرية الفاعلة لدعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والوفد المرافق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأركان يستقبل نظيره التشيكى (فيديو وصور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.