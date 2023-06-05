توزيع دفعة جديدة من مشروع لحوم صكوك الإطعام بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، دفعة جديدة تضم 2 طن من مشروع لحوم صكوك الإطعام لعام 2023، بالعاصمة والتى توزعها مديرية أوقاف القاهرة، بالتنسيق مع مديرية التضامن، ضمن مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية.





ومشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف، فى مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويأتى المشروع بالتعاون بين جهات الدولة المعنية وقدم نحو 102 طن على دفعات للأسر الأولى بالرعاية بالقاهرة حتى الآن.

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