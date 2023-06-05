السيسى يبحث مع رئيس الوزراء التوسع فى بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية للتوسع فى بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية، وتدريبهم على المهارات الرقمية، بهدف دعم مساراتهم كمهنيين مستقلين يعملون بشكل حر، وكذا الاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة فى توفير خدمات التعهيد.

كما اطلع الرئيس على تطورات العمل الجارى، للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات فى مصر، من خلال تعميق التصنيع المحلى للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية.

وذكر المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم، من خلال الاستثمار فى الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة، ويعزز من تنافسية الكوادر المصرية على المستوى الدولى، على النحو الذى يسهم فى زيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية، ومواكبة التطور السريع على مستوى العالم فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.