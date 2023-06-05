التضامن: تسجيل السيدات ذوات الإعاقة من خلال تطبيق إلكترونى الخميس المقبل

وأضافت أن الوزارة ستُصدر تطبيقا إلكترونيا الخميس المقبل، وذلك لكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشارت القباج إلى أنه حرصًا منها على الوصول إلى حصر السيدات ذوات الإعاقة، فقد قررت المضى قدما فى جمع المستحقين من خلال التطبيق الإلكترونى لتشمل الحالة الاجتماعية والاقتصادية للزوجة وطبيعة العمل والمؤهل التعليمى، مضيفة أن الوزارة من جهتها قد قامت بحصر 38 ألف سيدة من خلال قواعد البيانات المسجلة لديها.
ولفتت القباج إلى أن السيد رئيس الجمهورية وجه بدراسة الموضوعات التى تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التى تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه حريص على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة، وأن الدولة تتبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى عن انعقاد اجتماع مرتقب للصندوق القومى لقادرون باختلاف تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على حقوقهم التى شرعها لهم القانون مع متابعة دورية لكل ما يستجد من مطالب تخص حقوق ذوى الإعاقة.
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