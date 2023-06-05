وزيرة التخطيط تعلن وقف الحصول على قروض إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموى كبير

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموى كبير، مع خفض الإنفاق - عن عمد من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.





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