السيسى يشارك باجتماع الرؤساء الأفارقة بشأن وساطة الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة، للتباحث حول المبادرة الإفريقية للوساطة فى الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بمشاركة كل من الرئيس "عثمان غزالى" رئيس جزر القُمُر الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، والرئيس الجنوب إفريقى "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالى "ماكى سال"، والرئيس الأوغندى "يورى موسيفينى"، والرئيس الزامبى "هاكايندى هيتشيليما".





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن القادة الأفارقة تباحثوا خلال الاجتماع حول تفاصيل المبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدين أن لإفريقيا مصلحة أكيدة فى العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الإفريقية وسائر دول العالم فى عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولى، فضلاً عن أهمية ذلك فى دعم الاستقرار والسلم الدولى.

وقد أعرب الرئيس خلال الاجتماع عن تطلع مصر لأن تسهم المبادرة الإفريقية فى تسوية النزاع الروسى الأوكرانى، فى ضوء ما يربط دول القارة الإفريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين، فضلاً عن الأبعاد المتعددة لتلك الأزمة، التى تجاوزت حدودها الجغرافية لتشمل مناطق مختلفة من العالم، لاسيما فى إفريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد الدول النامية، التى تعد الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة.

كما أكد الرئيس أن مصر تبنت موقفًا متوازنًا منذ اندلاع الأزمة، يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولى، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وحشد الجهود الدولية للتوصل لحل يراعى شواغل جميع الأطراف، ضماناً لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين، موضحًا أن مصر لن تدخر جهدًا من أجل المساهمة فى احتواء تلك الأزمة والتغلب على تداعياتها السياسية والإنسانية والاقتصادية، ومعربًا عن التطلع إلى مساهمة المبادرة الإفريقية كخطوة على طريق تحقيق التسوية السياسية المنشودة بين طرفى النزاع.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الإفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسى والأوكرانى على الانخراط فيها بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة.