حبيب والديه.. محمد صلاح يظهر مع والده ووالدته عبر إنستجرام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يونيو 2023 07:39 مساءً - نشر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة برفقة والده ووالدته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

وظهر محمد صلاح فى الصورة برفقة والديه، واكتفي بتعليق القلب، وذلك بعدما حصل مؤخراً على إجازة من ناديه ليفربول، عقب انتهاء الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبر موسم طويل شارك محمد صلاح مع نادي ليفربول في 50 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 30 هدفاً و15 أسيست بمجموع مساهمات وصل الى 45 كما تصدر هدافي ليفربول للموسم السادس على التوالي.

ومحمد صلاح فريقه 15 نقطة حاسمة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنتهي، بعدما استطاع أن يسجل 19 هدفاً مع الريدز في البريميرليج.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نجح محمد صلاح في ضمان 15 نقطة بمفرده لنادي ليفربول من خلال الأهداف الحاسمة التي سجلها خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.

ونشرت الصحيفة قائمة بأكثر اللاعبين تقديم أهداف حاسمة جلت المزيد من النقاط لفرقهم والتي تواجد فيها محمد صلاح في المركز الخامس بواقع 15 نقطة.

صلاح مع والدته

محمد صلاح رفقة والديه