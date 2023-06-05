محافظ المنيا: توريد 401 ألف طن قمح من المزارعين بنسبة 110% من المستهدف

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ المنيا أسامة القاضى، أن إجمالى ما تم توريده، حتى صباح اليوم الإثنين، من محصول القمح بلغ 401 ألف طن بالشون والصوامع فى 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب تحقيق المستهدف من أعمال التوريد وتجاوز 110% تقريبًا، حيث تبلغ نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.





وأكد المحافظ - وفقًا لبيان صادرعن محافظة المنيا - استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون إستراتيجى آمن فى ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددًا على تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم فى صناعة الأعلاف. ووجه القاضى، بالمتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏وعمل محاضر للمخالفين للضوابط المقررة والمحددة فى استخدام ‏القمح المحلى بأى أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن. من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، فى ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.

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