هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تشارك غدا بملتقى صحة إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تنظيم ملتقى صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2023 للعام الثانى على التوالى، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يثبت قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات الصحية المتخصصة إقليميا ودوليا حيث يجمع بين الجلسات العلمية المتخصصة والمشاركة الكبيرة من كافة القطاعات بالمعرض الطبى مما يخلق مناخا استثماريا رائعا للشركات من الدول الإفريقية والمصرية والدولية فى مجال صناعة الصحة، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على المؤتمر منذ نسخته الأولى يعكس ريادة مصر فى القارة الإفريقية.





وأوضح الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لمشاركة الهيئة فى الملتقى، الذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا، والذى تبدأ فعالياته غدًا الثلاثاء 6 يونيو وتستمر حتى الجمعة 9 يونيو 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية "مركز المنارة للمؤتمرات الدولية".

وأضاف أن جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يرحب بالزائرين ويقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعريفية بمعايير GAHAR الحاصلة على الاعتماد الدولى "اسكوا"، وامتيازات الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة لكل فئة من المنشآت الصحية، والذى يؤسس لنظم صحية مستدامة، إلى جانب خطوات التسجيل والاعتماد، وخدمات الدعم الفنى التى تقدمها الهيئة، لافتا إلى أن مشاركة الهيئة تأتى فى إطار الحرص على تعزيز التعاون المصرى- الافريقى فى مجال جودة الرعاية الصحية.

وتشارك هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالملتقى بجلستها العلمية الأولى بعنوان " جودة الرعاية الصحية وأثرها على الإنفاق الصحى "تمهيد الطريق للتغطية الصحية الشاملة"" بحضور الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومى فريد، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، وذلك يوم الخميس 8 يونيو فى تمام الحادية عشر صباحا، بمنطقة عرض 2، قاعة حتشبسوت.

وخلال الجلسة سيتم استعراض التجربة المصرية فى مجال جودة الرعاية الصحية، ودور الجودة فى ترشيد موارد منظومة التأمين الصحى الشامل، ومناقشة استراتيجيات دعم تطبيق النظم الصحية ذات الجودة بأسعار مناسبة، ودور القطاع الخاص فى استدامة التغطية الصحية الشاملة، إلى جانب التعريف بدور الاعتماد فى الحفاظ على التغطية الصحية الشاملة.

كما تنظم الهيئة الجلسة العلمية الثانية بعنوان "تعزيز التعاون بين مصر وإفريقيا فى مجال جودة الرعاية الصحية" بحضور الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وبروفيسور إنوسينت أوجه، نائب رئيس الجامعة الاتحادية للعلوم الصحية بنيجيريا، وبروفيسور ايدا فيمان، مدير البرامج التعليمية بالاتحاد الدولى للمستشفيات بمركز جينيف للاستدامة، وذلك يوم الجمعة 9 يونيو فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بمنطقة عرض 2، قاعة حتشبسوت.

وتتناول الجلسة الوضع الحالى لأنظمة الرعاية الصحية فى الدول الإفريقية، وسبل توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة بين المتخصصين فى الرعاية الصحية من مصر والدول الإفريقية والمنظمات الدولية بهدف تحديد فرص التعاون ووضع استراتيجيات لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.