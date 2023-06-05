وزير الإسكان: مصر تشارك بمعرض خاص عن ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، إن مصر تشارك بمعرض خاص فى الدورة الثانية للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسيكون موضوعه عن المنتدى الحضرى العالمى، الذى تستعد مصر لاستضافته فى دورته الثانية عشرة "WUF12" فى 2024، وهو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة.





جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الإسكان خلال افتتاح وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، هشام آمنة، وسفير مصر لدى كينيا وائل نصر الدين، اليوم الإثنين، الجناح المصرى بالمعرض المصاحب لاجتماع الدورة الثانية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى نيروبى.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن الجناح المصرى تضمن عروضًا تعريفية حول المشاريع الرائدة المختلفة فى مصر، وتشمل المشاريع السكنية والبنية التحتية والتنمية الحضرية، كما يتضمن الجناح عروضا تفاعلية ومعلومات حول أهمية تحسين الحياة الحضرية والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مشاركة مصر فى هذه الفعالية تعكس التزامها بالتنمية المستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بجانب أنها فرصة للتبادل الثقافى والتجارب بين مصر والدول الأخرى المشاركة فى الفعالية.

وأوضح أن المنتدى الحضرى العالمى هو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى، الذى استضافته الدولة المصرية فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ.

يذكر أن افتتاح المعرض شهد حضور وليام روتو، الرئيس الكينى، والدكتورة ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".