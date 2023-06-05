الأهلي يطمئن على جاهزية جميع لاعبيه قبل موقعة إياب نهائي أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يونيو 2023 08:40 مساءً - اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية جميع لاعبيه قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي الأحد المقبل بالمغرب، عقب خروج كل اللاعبين دون إصابات أو شكواهم من أى آلام عقب نهاية مباراة الذهاب أمس الأحد باستاد القاهرة.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على الوداد المغربي، ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة فى مباراة العودة بالمغرب لضمان التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية.

ومن المقرر أن يستعيد الأهلي جهود محمد الشناوي في إياب نهائي أفريقيا الأحد المقبل، بعدما غاب عن موقعة الذهاب بسبب عدم الجاهزية الفنية، وفضل مشاركة مصطفى شوبير بدلا منه.

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة مع اللاعبين اليوم الاثنين قبل انطلاق التدريبات، للحديث عن أخطاء مباراة الوداد المغربى التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ فريق الأهلي التحضير لمباراته أمام الوداد المغربي، المحدد لها الأحد المقبل، فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء موقعة الذهاب التى أقيمت مساء أمس باستاد القاهرة، من أجل التجهيز الجيد لموقعة العودة الحاسمة لبطل النسخة الحالية من البطولة الأفريقية.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة الذهاب فى القاهرة من أجل التركيز والتحضير الجيد لمباراة العودة، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه، في ظل رغبته في تخطي بطل المغرب واستعادة اللقب الذي حصل عليه بطل المغرب في النسخة الماضية.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه برنامج التحضير لمباراته ضد الوداد وبرنامجه حتى موعد السفر إلى المغرب يوم الخميس المقبل عبر طائرة خاصة، حيث يحدد الجرعات التدريبية والأحمال البدنية المطلوبة.