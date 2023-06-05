يوسف أيوب: أكثر مشاركات مصر بالقمم الأفريقية فى عهد الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يونيو 2023 10:27 مساءً - قال الكاتب الصحى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وصلنا إلى أن أكثر مشاركات من جانب الرئاسة المصرية فى تاريخ القمم الأفريقية هى الفترة الماضية بمشاركات الرئيس السيسى، فهو حريص بشكل سنوى على المشاركة.

وأضاف يوسف أيوب، خلال استضافته ببرنامج "كلام فى السياسة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة إكسترا نيوز، أنه بعد الاطمئنان الأفريقى للدولة المصرية وقيادتاه فنحن محتاجون إلى مصر، وبذلك تم استدعاء الدور المصرى لأفريقيا.

وأوضح يوسف أيوب، أنه كيف أكون دولة مجمد عضويتها فى الاتحاد الأفريقى وفى 2016 أصبح عضوا فى مجلس الأمن عن أفريقيا، وكيف أكون دولة مجمدة وبعد عامين أصبح رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقى.