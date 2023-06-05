يوسف أيوب: أفريقيا كانت بعيدة عن دوائر التأثير بالقرار الاستراتيجى أو السياسى المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يونيو 2023 10:27 مساءً - قال الكاتب الصحى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ما قبل 2011 حدث تحول فى الدول الأفريقية من التحرير إلى البحث عن التنمية، لافتا إلى أن الدولة المصرية كان بها خطأ تاريخى بأنه لن يسير هذا التحول فى التعامل مع الدول الأفريقية واكتفينا بفكرة استعداء الماضى، مما أحدث نوعا من الحساسية لدى الأشقاء الأفارقة.

وأضاف يوسف أيوب، خلال استضافته ببرنامج "كلام فى السياسة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة إكسترا نيوز، أن ارتباط الشعب المصرى بأفريقيا كان عن البطولات الأفريقية ومشاركة المنتخب والأندية، والعلاقات لم تكن بالشكل الذى هى عليه الآن.

وأوضح يوسف أيوب أن العمل الدبلوماسى فى وزارة الخارجية، كانت فكرة الدبلوماسى الذى يذهب للدول الأفريقية كانت لديه حالة من الضيق الشديد أنه ذهب أليها، موضحا أن رأس الدولة آنذاك كان مبتعدا عن أفريقيا، مشيرا إلى أن التواجد الدبلوماسى المصرى كان فاعلا فى أفريقيا، لكن لم نرى تواجد رجال أعمال أو الإعلام ولم نمتلك خطة استراتيجية أو هدفا.

وأكد يوسف أيوب أن أفريقيا كانت بعيدة عن دوائر التأثير فى القرار الاستراتيجى أو القرار السياسى المصرى.