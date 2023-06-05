أشرف عطية يوجه بفتح فصول للمرحلة الإعدادية بمدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسى

جدة - نرمين السيد - وجه أشرف عطية محافظ أسوان، مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى، بفتح فصول للمرحلة الإعدادية بمدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسى بإدارة كوم أمبو، على أن يبدأ العمل بها خلال العام الدراسى القادم 2023/2024 لتستوعب 60 طالبا وطالبة، وليساهم ذلك فى رفع المعاناة عن الطلاب للذهاب إلى أقرب مدرسة إعدادية من محل إقامتهم.





وأكد المحافظ فى بيان أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، والقضاء على معاناتهم من التنقل لمسافات بعيدة، وهو ما يساهم بالتالى فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية. ولفت إلى أن المنظومة التعليمية تشهد طفرة كبيرة من الإنجازات خلال المرحلة الحالية، خاصة فى ظل المدارس التى يتم إنشاؤها أو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بها أو الصيانة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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