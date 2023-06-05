وفاة الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق

جدة - نرمين السيد - توفى، مساء اليوم الإثنين، الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق، عن عمر يناهز الـ67 عاما.



جدة - نرمين السيد - توفى، مساء اليوم الإثنين، الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق، عن عمر يناهز الـ67 عاما. وتعرض الدكتور أحمد عماد الدين، لأزمة قلبية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

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