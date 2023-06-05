محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف حملات إزالة مخلفات البناء والتعديات (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مسؤولى الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف حملات إزالة حالات البناء المخالف والتعدى على الأرض الزراعية ومراجعة تراخيص البناء الصادرة، مؤكدا أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية أو أراضى الدولة بنطاق المحافظة.





وقالت المحافظة فى بيان، اليوم الاثنين، إنها أزالت فى مركز ومدينة طلخا، سور مخالف لشروط الترخيص على مساحة 60 مترا مربعا بنطاق الوحدة المحلية لقرية ديسط وإيقاف الاعمال، كما أزالت أعمدة مخالفة بعدد 12 عمودا بالمهد بقرية الحاج خليل التابعة للوحدة المحلية بقرية بطرة، وفى مركز ومدينة بلقاس، أزالت حوائط لبناء بالدور تانى علوى تم بناؤها بدون ترخيص بقرية السبخاوية، وفى السنبلاوين أزالت مقبرة فى المهد بنطاق الوحدة القروية لقرية الحصاينة بطول4م وبارتفاع3م، وفى مركز ومدينة المنصورة أزالت شدة خشبية بالدور الثالث علوى بقرية نقيطة. وأضاف البيان، أنه فى المنزلة أزالت عدد 3 حالات بناء مخالف بقرية العمارنة، شملت إزالة سور مخالف من البلوك الأبيض على قطعة أرض زراعية مساحة 250 مترا مربعا، وإزالة سور مخالف من البلوك الأبيض على قطعة أرض زراعية مساحة 350 مترا مربعا، وكذا إزالة سور مخالف من البلوك الأبيض على قطعة أرض زراعية على مساحة 150 مترا مربعا، وفى مركز ومدينة نبروه، قال محمد البسيونى رئيس المركز والمدينة، إنه تابع

أعمال ومراجعة رخص البناء الصادرة للمواطنين بقرى الوحدة المحلية فى درين نطاق رئاسة المركز، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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