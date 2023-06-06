محافظ السويس يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وجه عبد المجيد صقر محافظ السويس برفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، والمقرر لها 12 يونيو الجارى وحتى 12 يوليو المقبل، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان سير الامتحانات بانتظام وأمان، مطالبا بتشكيل لجان تفتيش للمرور على اللجان والتأكد من جاهزيتها، والمتابعة المستمرة للمدارس خلال سير الامتحانات.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ السويس اليوم الإثنين، بقاعة اجتماعات المحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة، وإيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيمن عبد الحميد مساعد مدير الأمن، ورامى سعد مدير عام مكتب المحافظ، ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية ومديرى الإدارات التعليمية، لبحث استعدادات المحافظة، لبدء امتحانات الثانوية العامة. وكلف المحافظ بسرعة مراجعة وتجهيز استراحات المراقبين، والتنسيق مع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء لتجهيز اللجان والاستراحات على أعلى مستوى، فضلا عن تكثيف الإجراءات الأمنية لجميع اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بالمحافظة، بجانب توفير الخدمة الصحية داخل اللجان، وسيارات الإسعاف على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجان أثناء الامتحانات.

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