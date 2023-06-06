شيخ الأزهر: ناقشت مع الرئيس الموريتانى تعزيز التعاون العلمى

جدة - نرمين السيد - وتابع، عبر صفحته بفيسبوك: "ناقشنا العلاقات التاريخية التى تربط الأزهر وموريتانيا، وهى علاقة العلم والعلماء، وتعزيز التعاون العلمى والدعم الأزهرى لأبناء موريتانيا العزيزة وشعوب القارة الإفريقية".

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