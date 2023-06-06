3 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى فى شوارع الجيزة خلال العيد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن محافظ الجيزة أعلن عن عقوبات مالية لمن يقوم بذبح الأضاحى فى الشارع خلال فترة عيد الأضحى المبارك.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc أن الغرامة تصل لـ 3 آلاف جنيه، مشيراً إلى أن هناك أماكن مخصصة لذبح الأضاحى داخل المحافظات. وتابع الدكتور إيهاب صابر، بأن رمى مخالفات الذبح فى الشارع هى مصادر تلوث كبيرة وخطيرة جدا تؤثر على البيئة والصحة العامة.

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