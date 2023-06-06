وزارة العمل: توفير 85 فرصة عمل للشباب من الجنسين بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقالت مديرية العمل بالمحافظة إن هذه الفرص متوفرة للشباب من الذكور والإناث للعمل بشركة فارما بلاست بالمنطقة الحرة، لحملة المؤهلات المتوسطة، وذلك برواتب مجزية، مع توفير تأمين صحى واجتماعى، للشباب من سن 19 إلى 45 سنة خبرة وبدون خبرة.
وقالت إن ذلك يأتى فى إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهنى تساهم فى دخولهم سوق العمل الداخلى والخارجى والمشاركة فى التنمية.
وأوضحت الوزارة فى بيانها، أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أوضح فيه أنه بالتنسيق مع شركة فارما بلاست بالمنطقة الحرة، تم توفير تلك الفرص للشباب من الجنسين الراغبين فى العمل، 25 فتى تشغيل طباعة، و10 مشرفين انتاج، و30 فنى تشغيل، و20 عامل تغليف.
وأضاف وكيل المديرية، أنه على الشباب الراغب فى الحصول على تلك الفرص التقديم بإدارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية وعنوانه: شارع دكتور سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة، مؤكداً سعى المديرية واستمرار جهودها فى التعاون مع الشركات العاملة من القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة والمقيمين فيها.
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