طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى وجود ظاهرة قوية تتمثل فى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفرص لـ سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 21

العاصمة الإدارية 33 21

6 أكتوبر 34 22

بنهــــا 33 21

دمنهور 32 21

وادي النطرون 33 21

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 21

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 20

دمياط 25 21

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 34 20

السويس 33 22

العريش 26 21

رفح 26 20

رأس سدر 36 22

نخل 33 18

كاترين 30 16

الطور 34 24

طابا 32 22

شرم الشيخ 38 27

الإسكندرية 28 21

العلمين الجديدة 28 21

مطروح 24 17

السلوم 28 19

سيوة 35 22

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 38 27

حلايب 33 28

أبو رماد 33 26

رأس حدربة 34 26

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 23

سوهاج 41 25

قنا 42 28

الأقصر 43 27

أسوان 44 29

الوادي الجديد 44 28

أبوسمبل 42 29