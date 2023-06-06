وزير الإنتاج الحربى: مشروع العاصمة الإدارية نقلة حضارية كبيرة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا نفتخر به جميعًا وأن الانتقال للحى الحكومى والعمل من خلال المقرات الجديدة، يعد دليلا قويا على قدرة مصر للاتجاه بخطى ثابتة وراسخة نحو مستقبل مشرق بالرغم من كل ما يواجهها من تحديات مثلها مثل باقى دول العالم نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية الأخيرة.





ونوه بأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة للبلاد فى ضوء "الجمهورية الجديدة" التى أعلن عن إقامتها رئيس الجمهورية، مشيدًا بجهود الدولة المصرية لتوفير خدمات نقل ورعاية صحية وخدمية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة بالشكل الذى يليق بهم ويليق بمكانة "الجمهورية الجديدة" التى تشيدها مصر بسواعد أبنائها.

جاء ذلك خلال أول اجتماع رسمى عقده داخل مقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب الانتهاء من أعمال الانتقال الفعلى الكامل للعاملين بوزارة الإنتاج الحربى والهيئة القومية للإنتاج الحربى، بحضور عدد من القيادات والمستشارين ورؤساء القطاعات بالوزارة والهيئة.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن هذا الاجتماع يأتى فى ضوء الحرص على متابعة سير العمل فى إطار الانتقال الفعلى للوزارة والهيئة، والعمل من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لنقل كافة مبانى الوزارات والهيئات الحكومية والعمل من العاصمة، حيث تم التأكد من انتظام سير العمل بالوزارة والهيئة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكيفية العمل خلال الفترة المقبلة، وسبل تحقيقها فى ضوء جاهزية المكاتب والأجهزة وجاهزية الموظفين لمباشرة العمل فى العاصمة الجديدة.

وشدد الوزير على وجوب التزام الجميع بالحفاظ على الموارد المتاحة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كما تم خلال اللقاء متابعة مستجدات المشروعات التى تنفذها الشركات والوحدات التابعة حيث شدد الوزير على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بخدمة الجهات التابعة والإشراف عليها بهدف استكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها وامدادها بأحدث التكنولوجيات؛ بما يضمن استمرار الإنتاج الحربى فى القيام بدوره كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر إلى جانب دوره المدنى كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

وأصدر خلال الاجتماع حزمة من التوجيهات لتنظيم العمل خلال الفترة القادمة داخل مبنى وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة، حيث وجّه كافة القطاعات فى الوزارة والهيئة بضرورة إنجاز الأعمال الموكلة بدقة عالية وفى أقرب وقت ممكن، والعمل على حل أية مشكلات قد تواجه العاملين خلال العمل على المنظومات الجديدة.

ووجّه الوزير خلال الاجتماع بأهمية الالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن، مشددا على أهمية أن يعى كل فرد من أبناء الإنتاج الحربى أن هذا الانتقال للعاصمة الإدارية هو بداية عصر جديد من العمل الحكومى المتطور والاتجاه نحو التحول الرقمى وضرورة أن يواكب جميع العاملين هذا التطور وأن يكونوا على قدر المسؤولية خاصةً فى ظل ما حصلوا عليه من دورات تدريبية تؤهلهم للتعامل مع الأساليب التكنولوجية الحديثة الواجب اتباعها بمقر العاصمة الجديد ومواكبة العمل على المنظومات الإلكترونية الجديدة بمبنى الوزارة.

بدوره، أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى أكد خلال الاجتماع أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة للبلاد فى ضوء الجمهورية الجديدة التى أعلن عن إقامتها رئيس الجمهورية وأن أحد أهم أهداف مشروع إقامة العاصمة الإدارية الجديدة هو تطوير الجهاز الإدارى من خلال انتقاء من يصلحون أن يكونوا نواة المستقبل للجهاز الإدارى للدولة.

وأكد "بكر" حرص الوزير خلال الفترة الماضية على التأكد من سهولة انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وحل العقبات التى واجهتهم أثناء الانتقال التجريبى ومتابعة إجراءات ما تم من تحديث وتطوير للنظم الإدارية والتحول الرقمى والربط الشبكى بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة والهيئة وكذا الربط الشبكى بين الوزارة وكياناتها التابعة.

وأضاف أن الانتقال جاء عقب متابعة إجراءات الانتقال الكامل للعاصمة وإعلان الجهات المختصة بالوزارة والهيئة جاهزية مكاتب الموظفين والقيادات وقاعات الاجتماعات ومدخل العاملين الذى يعمل بالأجهزة الذكية والمربوط إلكترونيا بإدارات الموارد البشرية والحسابات، فضلًا عن استلام وتشغيل أجهزة الحاسب الآلى لكل الموظفين المنتقلين فى إطار تنفيذ خطة التحول الرقمى لكل أعمال الوزارة ليكون العمل بلا ورق ووفق التكنولوجيا الأحدث عالميا.