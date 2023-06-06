المفتى يصل إلى صربيا فى زيارة رسمية لمدة 3 أيام

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إلى العاصمة الصربية بلجراد، فى زيارة رسمية تبدأ اليوم وتستمر حتى 9 من يونيو، حيث يلتقى برئيس الجمهورية الصربى، وعدد من كبار الشخصيات الرسمية والدينية.





وكان فى استقبال المفتى عند الوصول سماحة الشيخ مصطفى سباهيتش مفتى بلجراد، والسفير باسل صلاح السفير المصرى فى بلجراد، وممثلون عن وزارتى العدل والشؤون الدينية فى صربيا. ومن المرتقب أن يلتقى الدكتور شوقى علام برئيس الجمهورية الصربى ألكسندر فوتشيتش، وعدد من كبار الشخصيات الرسمية والدينية، حيث يلتقى بكل من إيفيتسا داتشيتش، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربى، والدكتور فلاديمير روجانوفيتش، مدير إدارة التعاون الدولى مع الكنائس والمجتمعات الدينية، وفلاديمير أورليتش، رئيس الجمعية الوطنية لصربيا بمقر البرلمان الصربى. ‎كما يلتقى الشيخ مولود دوديتش، رئيس المشيخة الإسلامية فى صربيا، ومفتى بلجراد الشيخ مصطفى سباهيتش، والبطريرك بورفيريا بيتريتش، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية لصربيا، وسيجتمع أيضا بحسين ميمتش، وزير السياحة والشباب الصربى، كما سيلقى محاضرة فى كلية القانون بجامعة بلجراد حول: "المسؤولية الدينية والأخلاقية فى عالم متغير".

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