الرعاية الصحية تشارك فى المؤتمر الطبى AFRICA HEALTH ExCon 2023

جدة - نرمين السيد - المعرض الذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، يقام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة _ Your Gate to Innovation and Trade"، بمركز مصر للمعارض الدولية، فى الفترة من "6 - 9" يونيو الجارى، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن معرض ومؤتمر صحة إفريقيا فرصة ذهبية لاستعراض إمكانات وتطورات مصر فى مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والإمدادات الطبية الحديثة على مستوى دول العالم وبالأخص الدول الإفريقية، كما أنه فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة ووضع رؤى موحدة لاستمرارية النهوض بقطاع الرعاية الصحية والدواء بالقارة الإفريقية.

وأضاف أن هيئة الرعاية الصحية تشارك بجناح تكنولوجى متميز خاص بمعرض صحة إفريقيا مجهز بأحدث التقنيات فى القطاع الصحى، وأهمها الشاشات الذكية التفاعلية وعروض الهولوجرام والنظارات ثلاثية الأبعاد والدكتور الافتراضى والعمليات الافتراضية بالمنشآت الصحية عبر نظارات الواقع الافتراضى VR.

ولفت إلى أنه نستهدف نشر قصة نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال تلك التقنيات، وتعريف الوفود الأجنبية والإفريقية بإنجازات هيئة الرعاية وخدماتها للسياحة العلاجية "نرعاك فى مصر"، كون المؤتمر منصة مثالية لتعزيز فرص نقل الخبرات المصرية إلى الدول المختلفة والإفريقية وتعزيز التعاون معها.

وتابع: أنه من المقرر عقد لقاءات ثنائية وتوقيع بروتوكولات تعاون وجلسات نقاشية لهيئة الرعاية ضمن فعاليات صحة إفريقيا فى إطار رؤيتها لتعزيز استخدام التكنولوجيا والحلول المبتكرة فى الرعاية الصحية، ورؤية مصر لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والمستدامة.

ونوه الدكتور أحمد السبكى، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى أصبح منصة أعمال مستدامة لتبادل الخبرات وتعزيز الفرص الاستثمارية مع كافة الدول الإفريقية، وتعزيز ريادة وتنافسية مصر فى مجالات الأجهزة والمستلزمات والإمدادات الطبية التكنولوجية الحديثة، مؤكدًا أن أفريقيا سوق واعد وكبير جدًا.

وأضاف: أن تضافر جهود الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص فى تنظيم الحدث الطبى الأضخم على مستوى القارة يؤكد التكامل ما بين الأدوار فى النمو والنهوض بالقطاع الصحى وتعزيز الريادة المصرية فى القطاع الصحى وإدارة التكنولوجيا الطبية تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.

ولفت إلى أن النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى شهدت نجاح غير مسبوق، متابعًا أتوقع نجاح أكبر للنسخة الثانية، ومثمنًا جهود هيئة الشراء الموحد المبذولة بقيادة اللواء طبيب الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة لإخراج هذا الحدث بالشكل الذى يليق بحجم مصر، ومؤكدًا الدور الحيوى لها فى قيادة القارة الإفريقية بمجالات التكنولوجيا والتجهيزات والإمدادات الطبية واستعادة مكانة مصر لتصبح قِبلة الطب والدواء والتكنولوجيا الطبية بالدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، عن سعادته لمشاركة هيئة الرعاية الصحية بالمعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى للعام الثانى على التوالى، لافتًا إلى أنه يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جميع الشركاء لتطوير المنظومة الصحية فى مصر وإفريقيا، وخاصة بعد أن أصبحت مصر تتمتع بالقدرة على أن تكون مركزًا للرعاية الصحية فى القارة، وذلك بفضل النمو الذى حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى استطاعت من خلاله أن تجعل من نفسها لاعبًا محوريًا فى المنطقة وزيادة قدرتها على بناء شراكات قوية مع مختلف الدول بكافة المجالات، ومن أهمها مجال الرعاية الصحية.

تجدر الإشارة، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الثانى، ينعقد بمشاركة أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، و316 جلسة نقاشية، و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين فى المجال الطبى، وتتنوع الجلسات المستهدف عقدها ما بين مناقشة تعظيم التعاون بين مصر وإفريقيا على صعيد تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وجلسات متنوعة فى عدد من الملفات الطبية الهامة.