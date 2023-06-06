جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذى شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023 والذى أدى إلى وفيات فى أفراد تأمين الحدود. وقد أكد الرئيس، ورئيس الوزراء الإسرائيلى أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق فى سياق العلاقات الثنائية، والسعى لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار فى المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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